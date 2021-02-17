Без борьбы: как Медведев победил Рублёва в четвертьфинале Australian Open и стал третьей ракеткой мира

Даниил Медведев победил Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В концовке первой партии 23-летний москвич начал испытывать недомогание, что помешало ему на равных бороться с более именитым соперником. Победитель Итогового турнира ATP в очередной раз не уступил соотечественнику ни сета и выиграл 19-й матч подряд. Кроме того, лидер российского тенниса впервые в карьере пробился в полуфинал мейджора в Мельбурне, благодаря чему с понедельника переместится на третью строчку в мировом рейтинге.

За последнее время противостояние Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфиналах крупных соревнований стало обычным делом. В 2019-м теннисисты встречались на «Мастерсе» в Цинциннати и первенстве в Санкт-Петербурге, а год спустя — на Открытом чемпионате США. До того момента россияне ни разу не играли между собой на данной стадии турниров Большого шлема, поэтому событие стало по-настоящему историческим.

Всего же теннисисты делили корт четыре раза, правда, положительные эмоции от этих событий остались исключительно у одного из них. Медведев не только брал верх над соотечественником, но даже не давал тому возможности взять и сета. Тем не менее, начиная со третьего матча, показатели Рублёва хоть и медленно, но неуклонно росли. В первых двух он взял по пять геймов, в третьем — 9, а в четвёртом — дважды довёл дело до тай-брейка. Следуя простой логике, на этот раз Андрей должен был если не навязать ожесточённую борьбу, то хотя бы размочить счёт по партиям.

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В пользу Рублёва мог говорить так же тот факт, что по ходу первенства он потерял значительно меньше сил. Три первых раунда он прошёл на одном дыхании и не проиграл ни сета, а в четвёртом и вовсе ограничился двумя партиями. Каспер Рууд ещё по ходу встречи был вынужден вызывать на корт врача, а впоследствии снялся из-за травмы. Путь Медведева был не многим сложнее, если не считать противостояния с Филипом Крайиновичем. Даниил вёл 2:0 по партиям, но занервничал и позволил сербу восстановить паритет. Однако взял себя в руки и в пятом сете не отдал оппоненту ни гейма.

Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников предполагал, что матч будет очень равным, а победитель первого сета выиграет и всю встречу. Как оказалось впоследствии, он был прав по всем пунктам. На старте соперники не уступали друг другу и в основном уверенно брали свои подачи. Вплоть до концовки партии оба позволили себе лишь по одному срыву, обменявшись брейками в шестом и седьмом геймах, после чего на корте вновь завязалась борьба.

Поэтому произошедшее при счёте 5:6 стало настоящей неожиданностью. В предыдущем гейме Рублёв смотрелся очень хорошо и выиграл два розыгрыша на приёме, а Медведев, напротив, был не так стабилен и внезапно стал ошибаться при исполнении форхенда. Казалось, что всё идёт к тай-брейку, но Андрей совершил три невынужденные ошибки и под ноль проиграл свою подачу, а вместе с ней и первую партию в нынешнем розыгрыше Australian Open.

Уже в конце первой партии Рублёв отчётливо демонстрировал, что чувствует недомогание. После затяжных розыгрышей теннисисту требовалось определённое время, чтобы прийти в себя и подготовиться к следующему. Со временем подобные эпизоды лишь участились, что могло быть связать с жарой. Матч проходил при температуре 29 °С, но организаторы решили не закрывать крышу.

Несмотря на проблемы со здоровьем, во втором сете Рублёв заметно прибавил по всем основным статистическим показателям. Процент подачи вырос с 50 до 62, число активно выигранных мячей — с четырёх до 11, а невынужденные ошибки удалось немного сократить — 14 вместо 17. Всё это привело к тому, что даже в далеко неидеальном физическом состоянии он был близок к тому, чтобы повести с брейком. При счёте 3:3 Андрей имел три возможности выиграть гейм на приёме, но не реализовал ни одну из них. Возможно, из ритма его выбила ситуация со слетевшим с ракетки виброгасителем Даниила. Поиски заняли несколько минут, а после окончания паузы Медведев взял три очка подряд. Два из них — благодаря невынужденным ошибкам визави.

Сложилось впечатление, что в этот момент Рублёв «поплыл». У него закончились силы, и психологически он был не готов к такому удару. Медведев взял ещё шесть геймов подряд и не только выиграл второй сет, но и обеспечил себе комфортное преимущество в третьем. Андрею же не помог даже короткий перерыв, который он провёл в подтрибунном помещении. После каждого третьего розыгрыша россиянин опирался на ракетку, с трудом сохраняя равновесие.

Казалось, для Рублёва самым логичным решением было бы взять медицинский перерыв, но, по необъяснимым причинам, он этого не сделал. При этом сниматься с игры он также отказывался, продолжая отчаянно сражаться с соотечественником и другом. У Андрея не получалось ровным счётом ничего: он с ходу попадал в квадрат лишь в 28% случаев, а на приёме выглядел абсолютно беспомощным. Суммарно он выиграл всего шесть очков на подаче Медведева, а на первой из них — лишь одно из 13 (8%).

В концовке ему удалось размочить счёт и уступить не всухую, но это стало для него слабым утешением. Медведев выиграл со счётом 7:5, 6:3, 6:2 и в пятый раз подряд подтвердил превосходство над Рублёвым, не позволив тому взять ни сета. Это дало Даниилу возможность продлить беспроигрышную серию до 19 матчей и в 11-й раз подряд расправиться с представителем топ-10 рейтинга ATP, а также гарантировать себе звание третьей ракетки мира.

«У нас были невероятные затяжные розыгрыши, после которых было трудно отдышаться... Думаю, я один из немногих игроков, которому удалось настолько измотать Андрея, и я этому рад. Играть против друга всегда непросто... Я умею противостоять его потрясающим высоким ударам, и это был один из лучших моих матчей в последнее время. Не только на этом турнире, а вообще за последний год. Этот матч действительно получился невероятным, потому что он играл очень хорошо, но мне удалось победить его в три сета, без единого тай-брейка. Я очень рад», — признался Медведев.

Таким образом, он в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема и впервые добился подобного результата на кортах Мельбурна. Среди россиян чаще до данной стадии мейджоров доходили лишь Николай Давыденко (четыре), Евгений Кафельников (шесть) и Марат Сафин (семь). Подтвердить статус одного из главных специалистов по игре на харде и пробиться в финал Даниилу постарается помешать триумфатор противостояния между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.