Тренер считает, что усталость Джоковича даст шанс Карацеву выйти в финал Austrailan Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от полуфинального матча на Открытом чемпионате Австралии по теннису, в котором россиянин Аслан Карацев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«По мере продвижения по сетке турнира Карацев приобретает уверенность. Это уже не тот Аслан, что был на старте. Три последние победы укрепили его веру в себя. Они дают возможность на равных бороться с Джоковичем. Разумеется, Новак — более универсальный спортсмен, потому с ним будет трудно. Но шансы есть — 40 на 60 в пользу Джоковича. Учитывая бойцовский характер Аслана, может, и выше. Зверев потерзал Джоковича, это может помочь Карацеву. Усталость Джоковича повысит шансы Аслана, а возможно, даже уравняет», — цитирует Янчука «ВсёПроСпорт».

Также специалист признался, что до нынешнего розыгрыша Australian Open не видел игру Карацева.

«Карацев для меня — сюрприз. Я нигде его раньше не видел, но оказалось, что у него всё есть: быстрота, ударная скорость, хорошие атакующие действия, неплохая подача. Ему есть чем играть. Возможно, не хватает разнообразия и стабильности, но Аслана может выручить характер», — добавил Янчук.

Матч Джоковича и Карацева состоится 18 февраля.

Ранее сообщалось, что думают о сенсационном взлёте Карацева на Australian Open.