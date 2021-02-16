Джокович поделился ожиданиями от матча с Карацевым в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящую встречу с Асланом Карацевым из России в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Ни разу не видел матчей Аслана до этого Australian Open. Он физически сильный парень, хорошо двигается и мощно играет на задней линии. У него отличный бэкхенд — это русская школа тенниса. Карацев хорошо подаёт и мотивирован», — сказал серб.

В 1/4 финала Australian Open Джокович одержал победу над Александром Зверевым из Германии со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

Ранее сообщалось, что Карацев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open.