Джокович поделился ожиданиями от матча с Карацевым в полуфинале Australian Open

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящую встречу с Асланом Карацевым из России в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Джокович поделился ожиданиями от матча с Карацевым в полуфинале Australian Open
  • Reuters

«Ни разу не видел матчей Аслана до этого Australian Open. Он физически сильный парень, хорошо двигается и мощно играет на задней линии. У него отличный бэкхенд — это русская школа тенниса. Карацев хорошо подаёт и мотивирован», — сказал серб.

В 1/4 финала Australian Open Джокович одержал победу над Александром Зверевым из Германии со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

Ранее сообщалось, что Карацев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить