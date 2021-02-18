Джокович: Карацев — сильный игрок с шикарной подачей

Сербский теннисист Новак Джокович оценил игру Аслана Карацева из России в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Карацев — сильный игрок с шикарной подачей. Постоянно отвечает плоско в ноги на приёме, и сложно возвращать мяч в корт. Хорошо, что я заставил Аслана играть в мой теннис за счёт высокой скорости», — сказал Джокович после встречи.

Сербский теннисист отметил, что если бы он играл шаблонно, то у него точно были бы проблемы.

«У меня не получилось бы ничего хорошего, если бы я играл в статике. Хорошо, не беспокоила боль, удалось двигаться» — добавил он.

Игра проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.

В финале Новак Джокович сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.