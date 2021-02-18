Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open

Стефанос Циципас из Греции высказался о предстоящей встрече с российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Игра с Даниилом будет сложной задачей. Он в отличной форме и играет в хороший теннис. Раньше я говорил, что Медведев играет скучно, но на самом деле я так не думаю. Он просто играет невероятно умно, переигрывает тебя. Мне нужно будет действовать очень осторожно, использовать свои шансы и оказывать давление. Это будет очень важно», — приводит слова Циципаса AFP.

Матч Медведев — Циципас состоится 19 февраля.

Ранее сообщалось, что Циципас сравнил себя с птичкой во встрече с Надалем на Australian Open.