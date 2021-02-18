Джокович оценил дебют Карацева в Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Асланом Карацевым из России в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Нужно поздравить Карацева. Дебютант турнира Большого шлема прошёл в полуфинал турнира из квалификации — это серьезный успех, молодец! Это был лучший матч для меня на турнире», — сказал Джокович после встречи.

Игра проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

В финале сербский теннисист сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Australian Open.