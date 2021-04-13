Вихлянцева не вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от американки Мэдисон Бренгл в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.
- globallookpress.com
- © Rob Prange/Keystone Press Agency
Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:3, 2:6.
Турнир в Чарльстоне продлится до 18 апреля.
Ранее сообщалось, что Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне.
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