Вихлянцева не вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от американки Мэдисон Бренгл в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.

globallookpress.com

© Rob Prange/Keystone Press Agency

Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:3, 2:6. Турнир в Чарльстоне продлится до 18 апреля. Ранее сообщалось, что Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне.