В плену эмоций: Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Первый сет прошёл в равной борьбе, но, начиная со второго, россиянин стал заметно нервничать и часто ошибаться, что и предрешило исход встречи. Медведев уступил семь геймов на своей подаче и потерпел первое поражение с октября 2020 года. Серб в девятый раз выиграл мейджор в Мельбурне и взял 18-й трофей на турнирах Большого шлема.

Финал Открытого чемпионата Австралии таил в себе множество интриг. Новак Джокович собирался в девятый раз выиграть на кортах Мельбурна и приблизиться к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю по числу побед на мейджорах. В то время как Даниил Медведев мог выиграть свой первый турнир Большого шлема и показать, что способен побеждать теннисистов из топ-10 на решающих стадиях самых крупных соревнований. При этом успех россиянина мог не только поставить его в один ряд с сильнейшими теннисистами планеты, но и заставить задуматься о скором окончании эры Большого трио.

Начиная с 2010 года Джокович, Надаль и Федерер на троих выиграли 35 из 43 мейджоров, укрепив свои позиции в споре за звание сильнейших теннисистов в истории. На этом отрезке составить им конкуренцию изредка могли лишь Энди Маррей и Стэн Вавринка, записавшие на свой счёт по три победы на турнирах Большого шлема. А в 2014-м сенсацию сотворил Марин Чилич, неожиданно взявший трофей US Open.

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Начиная с того момента, многие ожидали, что в теннис придут новые звёзды и прервут гегемонию Джоковича, Надаля и Федерера, но это так и не происходило. Да, со временем молодые спортсмены стали всё чаще брать верх на «Мастерсах» и узурпировали Итоговый турнир, но на мейджорах повторить успех не удавалось. Вряд ли кого-либо убедила и победа Доминика Тима на US Open-2020. Да, на бумаге те соревнования стали триумфом нового поколения теннисистов, ведь в финале 27-летнему австрийцу противостоял ещё более юный Александр Зверев. Тень бросал лишь тот факт, что по ходу первенства ни один из представителей Большого трио не был повержен. Швейцарец и испанец отказались от выступления в Нью-Йорке, а серб был дисквалифицирован за попадание мячом в линейного судью.

Медведеву же выпал шанс на деле доказать, что новое поколение спортсменов способно не только на равных сражаться с признанной элитой спорта, но и побеждать их в решающих встречах крупнейших турниров. Лучшей возможности возвестить о начале смены поколений в теннисе вряд ли можно было представить. Взять верх над Джоковичем на его любимом мейджоре, в финале которого он ни разу не проиграл, — дорогого стоит. Причём это понимали как россиянин, так и серб. Так, Новак открыто признавался, что не намерен уступать дорогу молодым и будет биться до последнего.

Джокович начал подкреплять свои слова делом с первых же минут. Первая ракетка мира безошибочно провёл дебют встречи, чего нельзя было сказать о Медведеве. Тот явно нервничал и долго не мог нащупать удар, а на своей подаче допустил три невынужденные ошибки подряд. Новак сделал брейк и уверенно повёл — 3:0. Положение казалось критическим, но сначала россиянин наладил подачу и размочил счёт, а затем и серб показал, что нервы у него не железные. Три неточных удара стоили ему преимущества по геймам и позволили Даниилу выровнять положение.

За следующие пять геймов теннисисты суммарно уступили всего три очка на своих подачах. Казалось, что всё планомерно идёт к тай-брейку, но в ключевой момент Джокович продемонстрировал свой высочайший класс. Он выиграл два первых розыгрыша на приёме, а сократить отставание Медведеву помешал трос. Россиянин не сдался, отыграл два брейка и даже исполнил самую быструю подачу на тот момент (214 километров в час), но на большее его не хватило.

Несмотря на фиаско в концовке первого сета, Медведев удачно начал второй. Он умело воспользовался ошибками Джоковича на собственной подаче и сходу сделал брейк. Правда, развить успех не удалось. Новак сразу же оформил обратный, что нанесло серьёзный удар по психологическому состоянию Даниила. Тот занервничал и изменил своему фирменному, тягучему стилю игры. Для сравнения, если в первой партии 26% розыгрышей включали в себя девять ударов и более, то во втором их стало значительно меньше — 17%. Россиянин стал чаще форсировать ход матча, пытаться постоянно обострять, вследствие чего возросло количество ошибок.

Впоследствии Медведев проиграл ещё две собственные подачи и лишь в одном гейме сумел взять более двух очков на приёме. Больше всего проблем он создал Джоковичу при счёте 2:4, но проиграл и в сердцах сломал ракетку. Новак почувствовал, что визави «поплыл», и уверенно довёл до победы и второй сет.

Начиная со второй партии Джокович фактически стал играть в таком же осторожном стиле, в котором проводил матч с Асланом Карацевым. Новак великолепно оборонялся на задней линии, классно принимал, но не действовал первым номером, предоставляя это право Медведеву. Даниил продолжал пытаться атаковать практически каждым ударом, что лишь способствовало увеличению числа невынужденных ошибок. Только за первые шесть геймов третьего сета таких у него набралось 12 — всего на пять меньше, чем за два первых.

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Создавалось ощущение, что с каждым промахом Медведев всё больше загоняет себя в яму. Практически каждая неудача сопровождалась проявлением эмоций: россиянин бил по ракетке, разговаривал сам с собой и на повышенных тонах обращался к тренеру Жилю Серваре. Но если тому же Марату Сафину это помогало завестись и вернуться в игру, то Даниилу лишь мешало.

В итоге, Медведев сумел навязать борьбу Джоковичу лишь в первом гейме партии, в ходе которого имел два брейк-пойнта. Но он не сумел реализовать ни один из них, а несколько минут спустя отдал собственную подачу. В оставшееся время у россиянина не было ни шанса на камбэк. Новак победил со счётом 7:5, 6:2, 6:2 и в девятый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Медведев второй раз уступил в финале турнира Большого шлема и не сумел сравнять счёт в личном противостоянии с Джоковичем. В его активе осталось три победы, в то время как у Новака таковых стало пять. В свою очередь, сербский теннисист не только нанёс россиянину первое поражение с октября 2020-го, но и выиграл 18-й мейджор и приблизился к Федереру и Надалю. В активе швейцарца и испанца по 20 трофеев.