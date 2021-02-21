Битва за титул: Медведев сражается с Джоковичем в финале Australian Open
- globallookpress.com
- © REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
-
21 февраля 2021
Джокович допустил три подряд невынужденные ошибки на своей подаче, и дальше Медведев сразу же реализовал брейк-поинт! Он сократил отставание. 3:2.
-
Ошибся Джокович на бэкхенде, и Медведев выиграл первый гейм в матче. 3:1 в пользу серба.
-
Два подряд эйса от Даниила! Нужно ему набираться уверенности в собственных силах.
-
Джокович под ноль берёт свою подачу, сделав один эйс. Медведев и сам два очка отдал, и серб уверенную точку поставил в этом гейме. Первая ракетка мира ведёт 3:0.
-
Одно очко Медведев отыграл, но следующий длинный розыгрыш остался за Джоковичем. Он ведёт со счётом 2:0.
-
Медведев хорошо подаёт, но трижды сорвал свои мячи в розыгрышах. У Джоковича появился двойной брейк-пойнт.
-
Уверенно начал Джокович, заставив Медведева несколько раз ошибиться. 1:0 в пользу серба.
-
Поехали! Джокович сразу же начал с эйса.
-
Теннисисты размялись, теперь им нужно немного отдохнуть — и матч начнётся.
-
Состоялась жеребьёвка, и Джокович выбрал подавать первым. Теннисисты продолжают разминаться и перекидывают мячи друг другу.