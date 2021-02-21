Битва за титул: Медведев сражается с Джоковичем в финале Australian Open

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Владимир Зайвый
В Мельбурне завершается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале мужского турнира встречаются Новак Джокович и Даниил Медведев. Российский спортсмен в случае победы выиграет свой первый титул на мейджорах и станет второй ракеткой мира. У серба есть шанс одержать 18-ю победу на турнирах Большого шлема и девятую — на Australian Open. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Битва за титул: Медведев сражается с Джоковичем в финале Australian Open
  • globallookpress.com
  • © REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
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  • 21 февраля 2021

    Джокович допустил три подряд невынужденные ошибки на своей подаче, и дальше Медведев сразу же реализовал брейк-поинт! Он сократил отставание. 3:2.

  • Ошибся Джокович на бэкхенде, и Медведев выиграл первый гейм в матче. 3:1 в пользу серба.

  • Два подряд эйса от Даниила! Нужно ему набираться уверенности в собственных силах.

  • Джокович под ноль берёт свою подачу, сделав один эйс. Медведев и сам два очка отдал, и серб уверенную точку поставил в этом гейме. Первая ракетка мира ведёт 3:0.

  • Одно очко Медведев отыграл, но следующий длинный розыгрыш остался за Джоковичем. Он ведёт со счётом 2:0.

  • Медведев хорошо подаёт, но трижды сорвал свои мячи в розыгрышах. У Джоковича появился двойной брейк-пойнт.

  • Уверенно начал Джокович, заставив Медведева несколько раз ошибиться. 1:0 в пользу серба.

  • Поехали! Джокович сразу же начал с эйса.

  • Теннисисты размялись, теперь им нужно немного отдохнуть — и матч начнётся.

  • Состоялась жеребьёвка, и Джокович выбрал подавать первым. Теннисисты продолжают разминаться и перекидывают мячи друг другу.

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