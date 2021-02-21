Битва за титул: Медведев сражается с Джоковичем в финале Australian Open

В Мельбурне завершается Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале мужского турнира встречаются Новак Джокович и Даниил Медведев. Российский спортсмен в случае победы выиграет свой первый титул на мейджорах и станет второй ракеткой мира. У серба есть шанс одержать 18-ю победу на турнирах Большого шлема и девятую — на Australian Open. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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