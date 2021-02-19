«У него в игре есть всё»: что говорили о победе Медведева в полуфинале Australian Open

Даниил Медведев на протяжении всего полуфинального матча Australian Open действовал с необычайной лёгкостью и продемонстрировал, что находится в отличной форме. Об этом заявил известный тренер Андрей Чесноков. Сам триумфатор признался, что немного боялся, и поделился ожиданиями от решающего противостояния с Новаком Джоковичем. В свою очередь, Стефанос Циципас признал, что всё решили первые два сета. А президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что у отечественного спортсмена есть все шансы на успех в финале.

Победа Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом стала настоящим праздником для российских болельщиков. Теннисист уверенно в трёх сетах переиграл оппонента и в первый раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. После окончания матча отечественный спортсмен признался, что немного испугался.

«Конечно, было непросто. Мы видели как в матче с Рафой первые два сета закончились примерно с таким же счётом, Надаль доминировал, но Стефанос сумел выиграть. Должен сказать, я немного испугался и зажался — это же полуфинал «Шлема», а мы в них не по 50 раз играли, как Новак и Роджер. Я рад, что смог прибавить в напряжённые моменты на подаче. Рад, что вышел в финал. Не могу сказать, что я делаю, когда становится страшно. Просто пытаюсь подавать эйсы и забивать навылет. Помню, было 30:40, когда он уже вёл 4:3. И у меня был единственный шанс — мощно подавать. И я сделал эйс. Так я удержался в матче», — приводит слова Медведева Sports.ru.

В финале же Медведев встретится с самим Новаком Джоковичем. Однако Даниил признался, что постарается отнестись к маститому оппоненту без лишнего пиетета.

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«Он не проиграл ни одного финала из восьми, поэтому всё давление на сербе — ему надо догонять Роджера и Рафу по количеству побед на «Больших шлемах». Я надеюсь, что выйду и покажу свою лучшую игру. Мы уже видели, что я могу одерживать большие победы, если хорошо играю. Конечно, у него больше опыта. Но и потерять может больше», — добавил россиянин.

В свою очередь, Циципас поздравил Медведева с победой и назвал теннис в его исполнении настоящим «шоу», с которым он справиться оказался не в состоянии.

«Все видели, что сегодня произошло. Он устроил шоу, на три сета стал Даниилом Медведевым. То, что я поборолся в третьем сете, уже не имело значения. Не думаю, что мне хватило бы сил, чтобы отыграться. Первые два сета всё решили. У Медведева в игре есть всё. Он умный, подаёт почти как Изнер, на задней линии действует прекрасно. Очень здорово усложняет соперникам жизнь, играет очень умно. Интересно за этим наблюдать. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет турнир. С другой стороны, два года назад, когда меня обыграл Рафа, был уверен, что он выиграет. Но Медведев способен. Это было бы хорошо для него, хорошо для тенниса. А то побеждают только Новак, Рафа и Роджер. Его победа взбодрила бы ситуацию», — подчеркнул грек.

Победа Медведева не оставила равнодушными даже голливудских звёзд. Так, известный актёр Рассел Кроу признался, что в дальнейшем будет переживать именно за россиянина, а в женской сетке — за Наоми Осаку.

Под впечатлением от игры Медведева остались и эксперты. Так, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что Даниила ждёт по-настоящему исторический финал с Джоковичем.

«Для полной ясности! Медведев в финале будет чувствовать себя как против Рафы Надаля на «Ролан Гаррос», как против Майкла Джордана в финале НБА, как против Тайгера Вудса, который лидирует в воскресенье. Вот так всё просто», — написал Кафельников в Twitter.

В свою очередь, Николай Давыденко поразился лёгкости, с которой соотечественник переиграл Циципаса. По его словам, она свидетельствует об отличной форме спортсмена.

«Он готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Всё зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают. Джокович — первый в мире, и у него больше опыта финалов, он считается фаворитом этого матча. Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет», — цитирует Давыденко ТАСС.

А Андрей Чесноков подчеркнул, что Медведев показал феноменальный теннис и действовал настолько агрессивно, что Циципас попросту не успевал за ним.

«Медведев раскрылся после пятисетового матча с Краиновичем во всей своей красе, у него всё полетело в корт в два раза быстрее и сильнее. Он сейчас играет с невозможной лёгкостью, это очень здорово. Стоит отметить, что Медведев выполняет такую работу на тренировках, что это просто невыносимо физически, я это видел своими глазами. Чтобы делать это, надо иметь безумную выдержку. После такой работы любые Джоковичи, Надали и Циципасы ему нипочём, потому что он прошёл тяжелейшую нагрузку. Как бы его ни гоняли вправо-влево, его утомить практически нереально», — приводит слова эксперта Sport24.

Наконец, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Медведев на протяжении двух с половиной сетов демонстрировал великолепную игру.

«Отличный матч. Два с половиной сета Медведев вообще играл идеально. Подача давала надёжность, неминуемо выигрывал на задней линии. Был небольшой спад, но успокоился и успокоил Циципаса. С Джоковичем есть все шансы. Особенно если будет подавать так, как сегодня», — цитирует функционера «Чемпионат».