20-я победа подряд: Медведев обыграл Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин доминировал на корте и уверенно взял два первых сета, позволив греку навязать борьбу лишь в третьем. Этот успех позволил четвёртой ракетке мира продлить беспроигрышную серию до 20 матчей и стать первым россиянином со времён Марата Сафина, добравшимся до финала мейджора в Мельбурне.

Даниил Медведев изначально считался фаворитом на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Перед началом турнира он занимал четвёртое место в рейтинге ATP, имел опыт выступлений в финалах мейджоров и поставил на поток победы над сильнейшими игроками планеты. В очередной раз он продемонстрировал это на Итоговом турнире в Лондоне и ATP Cup, где выиграл девять встреч и не потерпел ни одного поражения. В связи с этим выход в полуфинал Australian Open вряд ли можно было считать неожиданностью.

В активе Стефаноса Циципаса также значился успех на Итоговом турнире ATP, но на Больших шлемах он не мог похвастаться подобными результатами. Лишь дважды сумел пройти дальше четвёртого круга, но в обоих случаях остановился на стадии полуфинала. В 2019 году он без борьбы уступил Рафаэлю Надалю в Австралии, а год спустя не справился с Новаком Джоковичем во Франции. Таким образом, грек мог впервые в карьере добраться до матча за трофей и подтвердить обоснованность своих притязаний на звание одного из лучших.

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Исходя из статистики личных встреч, шансы на это были не слишком велики. До настоящего момента Медведев и Циципас делили корт шесть раз, и лишь однажды верх брал грек. Вплоть до ноября 2019 года Даниил шёл без поражений и успел обыграть оппонента на US Open, но уступил на Итоговом турнире. К слову, для россиянина то первенство сложилось крайне неудачно. Он проиграл все три матча на групповой стадии и занял последнее место в квартете с Надалем и Александром Зверевым.

При этом самая запоминающаяся встреча между теннисистами состоялась в первом круге «Мастерса» в Майами три года назад. Циципас уверенно выиграл первый сет, но упустил инициативу и взял в двух других суммарно лишь шесть геймов. Это настолько разозлило грека, что после традиционного рукопожатия он начал оскорблять Медведева. Уже расположившись на скамье, Стефанос несколько раз назвал того «поганым русским». Даниил разразился гневной тирадой в адрес визави, который молча собирал вещи.

С тех пор много воды утекло, и хотя СМИ перед каждой новой встречей продолжают напоминать соперникам о той перепалке, россиянин и грек стараются изображать худой мир и обходить скользкую тему стороной. Но эффектная победа Циципаса над Надалем и уникальная в своём роде беспроигрышная серия Медведева волновали болельщиков куда больше. В том числе Новака Джоковича после его победы над Аланом Карацевым.

В дебюте нового противостояния соперники присматривались друг к другу: действовали нарочито осторожно и практически не рисковали. Причём поначалу чаще ошибался Медведев, сорвавший несколько ударов с форхенда. Однако россиянин достаточно быстро внёс коррективы и стал всё чаще пользоваться фирменным ударом слева, а порой даже специально забегал под него, что смотрелось весьма необычно.

К концу третьего гейма Медведев взял инициативу в свои руки и начал диктовать условия сопернику. Сначала он зацепился на приёме, взяв два очка, а затем под ноль забрал свою подачу. Следующий гейм начался с двух проигранных розыгрышей, но Циципас вместо того, чтобы воспрянуть духом, наоборот, занервничал. Две подряд невынужденные ошибки позволили Даниилу выровнять положение, а серия эффектных ударов слева — заработать два брейк-пойнта, один из которых был реализован.

Если россиянин в основном грешил при ударах справа, то греку не удавалось стабильно бить слева. Это было крайне выгодно Медведеву, получившему дополнительный стимул обмениваться диагоналями с любимого бэкхенда. Циципас оказался практически лишён возможности пользоваться мощным форхендом, что отразилось на числе активно выигранных мячей (6:14). К положительным моментам можно было отнести разве что три отыгранных сетбола на приёме.

Что касается Медведева, одним из ключевых факторов его уверенной игры стала подача. В первом сете он не всегда сразу попадал в квадрат (62%), но если это удавалось, то розыгрыш практически всегда оставался за ним (16 из 18). Казалось, что прибавлять уже некуда, но во второй партии Даниил и вовсе имел показатели, близкие к идеальным — в 84% случаев он подавал первым мячом, выиграв при этом 15 из 16 очков.

Стефанос же и близко не мог похвастать такой стабильностью. Практически на каждой его подаче разворачивалась напряжённая борьба, а число невынужденных ошибок росло. Всё это в совокупности и привело к тому, что он дважды позволил Медведеву сделать брейк, причём при счёте 2:4 и вовсе уступил гейм под ноль. Медведев не мог не воспользоваться таким подарком и легко завершил сет в свою пользу.

Решение Циципаса взять небольшой перерыв после второй партии и ненадолго отлучиться в подтрибунное помещение выглядело вполне логичным. В противостоянии с Надалем он также уступил два первых сета, но потом совершил камбэк и сотворил сенсацию. Медведеву явно не стоило расслабляться раньше времени, хотя старт отрезка и не предвещал никаких проблем. Даниил с ходу повёл с брейком и приблизился к первому в карьере выходу в финал Australian Open.

Тем не менее без нервов всё же не обошлось, и во многом в этом виноват сам россиянин. При счёте 3:2 он допустил двойную ошибку и помог греку заработать брейк-пойнт, а затем обидно промахнулся в решающем розыгрыше. Циципас заиграл раскованно и вдохновенно, стал чаще выходить к сетке и был близок к тому, чтобы вновь преуспеть на приёме. Но на помощь Медведеву пришли эйсы. В нужный момент он трижды подал навылет, а за весь матч это удалось ему 17 раз.

Ключевым же стал 11-й гейм. Даниил увеличил уровень интенсивности, а Стефанос оказался к этому не готов. Он позволил сопернику заработать три брейк-пойнта, чудом отыграл один из них, но на большее оказался неспособен. Стефанос вышел к сетке в надежде напугать оппонента, но россиянин мастерски обвёл его и позволил себе отпраздновать очко, проявив эмоции. Меньше чем через три минуты он взял свою подачу и установил окончательный счёт — 6:4, 6:2, 7:5.

По окончании встречи Медведев признался, что держал в уме камбэк Циципаса в матче с Надалем и сильно волновался по ходу полуфинала.

«Конечно, я был немного напуган и напряжён, это же полуфинал турнира Большого шлема! Для нас это не 50-й подобный турнир, как для Новака или Федерера, так что было непросто. Но я доволен, что мне удалось показать хорошую игру, особенно в сложные моменты, когда мне приходилось подавать. Я очень рад оказаться в финале», — признался Медведев.

Таким образом, Медведев продлил свою беспроигрышную серию до 20 матчей и стал всего лишь девятым теннисистом в истории, которому удалось одержать 12 побед подряд над представителями топ-10 рейтинга ATP. Помимо этого, Даниил первым из российских теннисистов после Марата Сафина сумел пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2005 году Марат Сафин обыграл Роджера Федерера в полуфинале, после чего завоевал трофей в противостоянии с Ллейтоном Хьюиттом.

«Этот момент навсегда останется со мной, даже когда я, возможно, стану, как и вы, журналистом и буду брать у кого-нибудь интервью. Конечно, мои заслуги не сравнятся с достижениями Новака и Федерера, которые могут похвастаться куда большим количеством побед, но для меня это действительно огромный успех. Буду откровенен, перед турниром в Париже я чувствовал себя ужасно — я проигрывал матчи, был далеко не в лучшей форме. Но благодаря упорному труду мне удалось как следует разыграться, и надеюсь, это продлится ещё некоторое время», — сказал теннисист.

Он также поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем в финале. Даниил признался, что ему нечего терять и выразил уверенность, что давление будет испытывать на себе именно серб.

«За все восемь раз, что Джокович выходил в финал Australian Open, он ни разу не проигрывал. Так что волноваться должен он: удастся ли ему оказаться рядом с Роджером и Рафой (по числу побед на мейджорах. — RT). Я надеюсь, что смогу выйти на корт и показать всё, на что способен, — это самое главное. Мы уже убедились, что в хорошие дни я могу обыгрывать сильных игроков. Конечно, у него куда больше опыта, но, в отличие от меня, ему есть что терять», — заключил спортсмен.