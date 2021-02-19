Медведев: не так просто поддерживать свой уровень игры на протяжении всего матча

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и выход в финал турнира.

«Я старался держать темп и подавать навылет. В третьем сете Циципас был впереди — 4:3, единственным моим шансом на успех была хорошая подача. Мне удалось переломить ситуацию, сравнять счёт и выиграть сет. Не так просто поддерживать одинаковый уровень игры на протяжении всего матча. Очень важно с начала и до конца гейма держать концентрацию на высоком уровне. Чем дальше ты проходишь по турниру, тем сильнее становятся соперники», — сказал Медведев в эфире канала Eurosport.

Россиянин обыграл Циципаса со счётом 6:4, 6:2 и 7:5. В финале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Ранее Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open.