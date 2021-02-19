Тарпищев: у Медведева есть все шансы в игре с Джоковичем

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5).
Тарпищев: у Медведева есть все шансы в игре с Джоковичем
  • Reuters

«Отличный матч. Два с половиной сета Даниил вообще играл идеально. Подача давала надёжность, неминуемо выигрывал на задней линии. Был небольшой спад, но он успокоился и успокоил Циципаса. С Джоковичем есть все шансы. Особенно если Медведев будет подавать так, как сегодня», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Соперником 25-летнего россиянина в финале соревнований будет действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 21 февраля. 

Ранее Медведев заявил, что не так просто поддерживать свой уровень игры на протяжении всего матча.

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