Тарпищев: у Медведева есть все шансы в игре с Джоковичем
- Reuters
«Отличный матч. Два с половиной сета Даниил вообще играл идеально. Подача давала надёжность, неминуемо выигрывал на задней линии. Был небольшой спад, но он успокоился и успокоил Циципаса. С Джоковичем есть все шансы. Особенно если Медведев будет подавать так, как сегодня», — сказал Тарпищев «Чемпионату».
Соперником 25-летнего россиянина в финале соревнований будет действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 21 февраля.
Ранее Медведев заявил, что не так просто поддерживать свой уровень игры на протяжении всего матча.