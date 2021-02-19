Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финальной игры с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Australian Open.

«Это будет испытание. Играть с Новаком очень непросто. Это теннисист, который не позволяет тебе выигрывать такое количество мячей. Мне придётся вовсю потрудиться, это будет тяжёлая работа. Но я постараюсь. Это будет большой финал. Я должен показать свой лучший теннис, чтобы обыграть Новака», — сказал Медведев в эфире «Евроспорта».

Также россиянин вспомнил свой первый финал на турнире Большого шлема. В 2019 году в решающей встрече Открытого чемпионата США Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Финал с Надалем на US Open дал мне хороший опыт. Это был мой первый финал, многое мне стало понятно. Тот матч был незабываемым, сумасшедшим. Сейчас вот второй финал, посмотрим, что будет в воскресенье», — добавил россиянин.

Ранее Тарпищев заявил, что у Медведева есть все шансы в игре с Джоковичем.