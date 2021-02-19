Кафельников считает Джоковича фаворитом в финале Australian Open

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников оценил шансы первой ракетки страны Даниила Медведева в матче с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.

«Я был уверен в победе Даниила. Ему пока до рекорда по выигранным матчам как пешком до северного полюса, потому отвлекаться на это не надо. Что же касается ожиданий от финала, то здесь 51 на 49 в пользу Джоковича. Почему? Потому что это Джокович. На финале «Большого шлема» серб будет как никогда настроен, потому что наверняка подсознательно у него одна идея — закончить карьеру с наибольшим количеством выигранных «шлемов». Потому для него титул будет настолько важен, что он все свои силы оставит в этом матче. Потому я немного отдаю предпочтение ему, а не Медведеву», — цитирует Кафельникова Sport24.

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится 21 февраля.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем.