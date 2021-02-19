Кафельников считает Джоковича фаворитом в финале Australian Open

Короткая ссылка
Бывший российский теннисист Евгений Кафельников оценил шансы первой ракетки страны Даниила Медведева в матче с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.
Кафельников считает Джоковича фаворитом в финале Australian Open
  • Reuters

«Я был уверен в победе Даниила. Ему пока до рекорда по выигранным матчам как пешком до северного полюса, потому отвлекаться на это не надо. Что же касается ожиданий от финала, то здесь 51 на 49 в пользу Джоковича. Почему? Потому что это Джокович. На финале «Большого шлема» серб будет как никогда настроен, потому что наверняка подсознательно у него одна идея — закончить карьеру с наибольшим количеством выигранных «шлемов». Потому для него титул будет настолько важен, что он все свои силы оставит в этом матче. Потому я немного отдаю предпочтение ему, а не Медведеву», — цитирует Кафельникова Sport24.

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится 21 февраля.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить