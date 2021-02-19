Давыденко считает, что у Медведева есть шанс победить Джоковича в финале AO

Бывший российский теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Медведев так легко выиграл полуфинал, что очевидно — он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Всё зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают», — приводит слова Давыденко ТАСС.

Он отметил, что Джокович является фаворитом предстоящего матча.

«Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет», — добавил Давыденко.

Финальный матч Australian Open между Медведевым и Джоковичем состоится 21 февраля, начало — 11:30 мск. Сербский теннисист является действующим чемпионом турнира.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем.