Чакветадзе: Джокович сразится со своим зеркальным отражением в лице Медведева

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о предстоящем финальном матче Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Даже и не знаю, что должно произойти, чтобы Джокович сдулся наконец-то. Кстати, специалисты считают Новака не таким уж и большим фаворитом в этом матче, хотя обычно в этом плане он ведёт с большим отрывом. Что по Дане? Медведев — красавец. Он классно подаёт и играет в похожем стиле. В некотором роде Джокович сразится со своим зеркальным отражением. Единственное, что быстрее летит подача у Медведева из-за роста», — цитирует Чакветадзе «РБ-Спорт».

При этом она отметила, что на текущем турнире Джокович прибавил в скорости подачи. Кроме того, Чакветадзе подчеркнула, что серба уже не беспокоит травма, которая проявилась по ходу мейджора.

Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович на той же стадии победил другого представителя России — Аслана Карацева. Финальный матч состоится 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба верит, что Медведев сможет обыграть Джоковича в финале Australian Open.