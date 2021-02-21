Дзюба верит, что Медведев сможет обыграть Джоковича в финале Australian Open

Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Медведев нащупал свою игру, итоговый забрал в прошлом году. У него уже 12 побед над теннисистами из топ-10, большая серия. Понимаю, что в финале с Джоковичем не могу сказать, что Новак — явный фаворит. Шансы 50 на 50. US Open у Дани был рядом, сейчас рядом Australian Open. Противник не в лучшей форме», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

При этом он отметил, что Джокович часто жалуется на плохое самочувствие, а затем проходит соперников. По мнению футболиста, серб и Медведев являются неприятными друг для друга соперниками. Он также признался, что ему не хочется победы Джоковича в финале ещё по той причине, что он может приблизиться к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю по титулам на турнирах Большого шлема.

«Хочу, чтобы у Медведева был первый и долгожданный «шлем» и чтобы Джокович не подобрался к тем двоим. Хочу, чтобы Федерера никто и никогда не обогнал, потому что Федерер — величайший теннисист всех времён», — добавил Дзюба.

Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович на той же стадии победил другого представителя России — Аслана Карацева. Финальный матч состоится 21 февраля.

Ранее Борис Беккер назвал Медведева самым сложным соперником для Джоковича.