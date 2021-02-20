Беккер назвал Медведева самым сложным соперником для Джоковича

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Шестикратный чемпион турниров Большого шлема Борис Беккер поделился ожиданиями от финала Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
Беккер назвал Медведева самым сложным соперником для Джоковича
  • Reuters

«Если бы спросили Джоковича, с кем он предпочитал бы сыграть — с Циципасом или Медведевым, — он бы, наверное, выбрал Стефаноса», — предположил эксперт в интервью Eurosport.

По его мнению, российский теннисист играет фантастически и очень непредсказуем. Он также отметил, что четвёртая ракетка мира выигрывает уже 20 матчей подряд.

«Он сейчас лучший игрок, но ему предстоит встретиться с восьмикратным победителем Australian Open. Считаю фаворитом Новака, но Медведев — самый сложный соперник, которого Джокович мог получить в финале», — добавил Беккер.

Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович на той же стадии победил другого представителя России — Аслана Карацева. Финальный матч состоится 21 февраля.

Ранее компания — производитель ракеток, с которой сотрудничает сербский теннисист Новак Джокович, поздравила его с победой на Открытом чемпионате Австралии до старта финала.

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