Беккер назвал Медведева самым сложным соперником для Джоковича
- Reuters
«Если бы спросили Джоковича, с кем он предпочитал бы сыграть — с Циципасом или Медведевым, — он бы, наверное, выбрал Стефаноса», — предположил эксперт в интервью Eurosport.
По его мнению, российский теннисист играет фантастически и очень непредсказуем. Он также отметил, что четвёртая ракетка мира выигрывает уже 20 матчей подряд.
«Он сейчас лучший игрок, но ему предстоит встретиться с восьмикратным победителем Australian Open. Считаю фаворитом Новака, но Медведев — самый сложный соперник, которого Джокович мог получить в финале», — добавил Беккер.
Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович на той же стадии победил другого представителя России — Аслана Карацева. Финальный матч состоится 21 февраля.
Ранее компания — производитель ракеток, с которой сотрудничает сербский теннисист Новак Джокович, поздравила его с победой на Открытом чемпионате Австралии до старта финала.