Лэйвер заявил, что не удивится победе Медведева на Australian Open

11-кратный чемпион турниров Большого шлема Род Лэйвер поделился ожиданиями от финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Рассчитываю, что Медведев будет давить на Джоковича на протяжении всего финального матча Australian Open. Не удивлюсь, если он прорвётся и победит. «Род Лэйвер Арена» — счастливое место Новака, но ему придётся попотеть, отражая радостные свободные удары Даниила. Будет отличный поединок», — написал Лэйвер в своём Twitter.

Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович на той же стадии победил другого представителя России — Аслана Карацева. Финальный матч состоится 21 февраля.

Ранее Анна Чакветадзе заявила, что Джокович сразится со своим зеркальным отражением в лице Медведева.