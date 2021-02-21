Лэйвер заявил, что не удивится победе Медведева на Australian Open

Короткая ссылка
11-кратный чемпион турниров Большого шлема Род Лэйвер поделился ожиданиями от финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
Лэйвер заявил, что не удивится победе Медведева на Australian Open
  • Reuters

«Рассчитываю, что Медведев будет давить на Джоковича на протяжении всего финального матча Australian Open. Не удивлюсь, если он прорвётся и победит. «Род Лэйвер Арена» — счастливое место Новака, но ему придётся попотеть, отражая радостные свободные удары Даниила. Будет отличный поединок», — написал Лэйвер в своём Twitter.

Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович на той же стадии победил другого представителя России — Аслана Карацева. Финальный матч состоится 21 февраля.

Ранее Анна Чакветадзе заявила, что Джокович сразится со своим зеркальным отражением в лице Медведева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить