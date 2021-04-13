Тарпищев рассказал об отсутствии острых симптомов коронавируса у Медведева

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость, что российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
Тарпищев рассказал об отсутствии острых симптомов коронавируса у Медведева
  • РИА Новости

«Есть небольшой плюс в том, что это произошло сейчас, а не перед «Ролан Гаррос». Конечно, это в любом случае неприятная история, но пока Медведев чувствует себя нормально, не ощущает острых симптомов», — цитирует Тарпищева Sport24.

Президент ФТР выразил надежду, что Медведев перенесёт болезнь в лёгкой форме, и отметил, что теннисист находится на карантине.

«Мы ничего не можем сделать, это уже случилось. Дальше — вопрос, как будет протекать болезнь. Её нужно перетерпеть, а потом разумно начинать тренироваться, чтобы подготовиться к турниру Большого шлема», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Карацев победил Музетти в матче первого круга турнира ATP в Монте-Карло.

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