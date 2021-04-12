Стартовый матч Карацева на турнире в Монте-Карло остановили из-за дождя

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Матч российского теннисиста Аслана Карацева с Лоренцо Музетти из Италии в рамках первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло остановили из-за дождя.
Стартовый матч Карацева на турнире в Монте-Карло остановили из-за дождя
  • Reuters

На момент остановки встречи в первом сете счёт был 4:3 в пользу Карацева.

Когда игра возобновится — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Кудерметова стала первой ракеткой России.

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