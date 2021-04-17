Победа на грунте: Рублёв впервые в карьере обыграл Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв обыграл Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 6:2, 4:6, 6:2. Эта победа над испанцем стала для россиянина первой в карьере. Причём он стал лишь вторым отечественным теннистом, оказавшимся сильнее Рафаэля на любимом им грунте. В следующей встрече восьмая ракетка планеты померится силами с норвежцем Каспером Руудом.

Настрой на победу

2021 год Андрей Рублёв, входящий в топ-8 мирового рейтинга ATP, пока проводит на высочайшем уровне. На ATP Cup он помог сборной России одержать победу. На Australian Open остановить соотечественника смог только Даниил Медведев. Турнир в Роттердаме россиянину удалось выиграть. А в Дохе, Дубай и Майами он добрался до полуфинала.

Серия из трёх подряд вылетов за шаг до решающего матча вряд ли могла удовлетворить амбициозного Рублёва. А потому в Монте-Карло он рассчитывал, наконец, завоевать девятый трофей в карьере в одиночном разряде. На пути в восьмёрку сильнейших Андрей сначала не оставил шансов скромному итальянскому «квалифаю» Сальваторе Карузо — 6:3, 6:2. А вот встреча с 11-й ракеткой мира Роберто-Баутистой Агутом получилась максимально непростой. Отечественный спортсмен выиграл первый сет на тайбрейке, затем уступил — 5:7. Но в решающей партии ему всё же удалось взять верх — 6:3.

Далее его ждал куда более грозный противник — король грунта Рафаэль Надаль, который выигрывал «Мастерс» в Монако 11 раз. Разумеется, испанец считался главным фаворитом и на этот раз. На пути к четвертьфиналу он отдал лишь пять геймов суммарно Федерико Дельбонису (6:1, 6:2) и Григору Димитрову (6:1, 6:1), затратив на оба матча чуть больше двух часов.

Для Рублёва же поединок с третьей ракеткой мира был важен не только как возможность сделать очередной шаг к итоговой победе, но и как шанс впервые в карьере обыграть маститого оппонента. До того их пути пересекались всего дважды, и в обоих случаях успех праздновал Надаль. В 2017-м он разгромил совсем юного соперника на US Open — 6:1, 6:2, 6:2, а в 2020-м обыграл его на Итоговом чемпионате ATP — 6:3, 6:4. Несмотря на неприятную статистику, Андрей пообещал сыграть с испанцем расслабленно.

«Не очень приятное испытание. Но я его жду и хочу показать лучшую игру. Сейчас уже не будет такого давления, минимально хороший результат я продемонстрировал. Надеюсь, покажу качественный теннис. В любом случае буду биться, а там посмотрим», — сказал Рублёв в эфире канала Eurosport после матча с Агутом.

Исторический день

Своё обещание россиянин полностью сдержал. Со стартовых мгновений исторического противостояния он вёл себя максимально хладнокровно и спокойно. В действиях Андрея не ощущалось, что он сражается с одним из величайших теннисистов в истории. Мало того в первом же гейме ему удалось сделать брейк. Причём Рафаэль сам подарил его сопернику, в решающий момент совершив двойную ошибку. Следом отечественный теннисист взял и свою подачу и повёл 2:0.

Оппонент ответил ему той же монетой и с брейком восстановил статус-кво на табло. Однако всё равно 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» выглядел не лучшим образом. Он совершал не свойственные для себя помарки и дарил сопернику очки буквально на ровном месте. Одних двойных ошибок Надаль за сет совершил пять, а невынужденных — 13. Вероятно, сказывался длительный простой, ведь после Australian Open Рафаэль не выходил на корт два месяца.

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И теннисист уровня Рублёва не мог этим не воспользоваться. Андрей не показывал игры экстра-класса, но методично наращивал собственное преимущество. Удивительно, но сделав первый брейк, испанец больше не сумел взять ни одного гейма. Россиянин же выиграл четыре подряд, в том числе взял две подачи соперника — 6:2. О таком начале болельщики не думали даже в самых смелых мечтаниях.

Казалось, воодушевлённый отечественный спортсмен продолжит так же уверенно действовать и в следующей партии, тем более Надаль в перерыве даже покинул корт, видимо, нуждаясь в медицинской помощи. Поначалу у россиянина действительно всё шло как по накатанной. Он вновь сделал брейк в первом же гейме, а затем взял свою подачу.

Однако эта партия получилась куда более напряжённой, чем предыдущая. Достаточно того, что теннисисты провели на корте больше часа, а многие геймы превращались в марафонские, затягиваясь до десяти минут. При этом каждый из них проходил как на качелях, и судьба победителя оставалось неясной до самого конца. Например, при счёте 3:1 Рублёв не реализовал три брей-пойнта и уступил. Следом соперник превзошёл его «достижение», не реализовав четыре.

Тем не менее, Андрей сохранял хладнокровие, а главное благодаря удачному началу держал соперника на расстоянии. Однако в решающий момент он неожиданно дрогнул. В пятом гейме при счёте 4:3 восьмая ракетка планеты допустил двойную в самый важный миг и позволил сопернику взять собственную подачу.

Надалю только это было и надо. Почувствовав уверенность в себе, он уже не отпустил молодого оппонента, пока не довёл дело до победы — 6:4, и психологическое преимущество перешло на сторону испанца.

Теперь уже возникало ощущение, что опытнейший Надаль додавит россиянина, но этого не произошло. Напротив, короткая передышка помогла Рублёву прийти в себя и на корт он вернулся, словно неудачи в предыдущем сете не было. Начал москвич с того, что вновь сделал брейк. Соперник ответил ему той же монетой.

Но Андрея в этот вечер было уже не остановить. Он буквально парил над площадкой и в каждом игровом моменте оказывался чуть быстрее ветерана. Очередной, шестой по счёту брейк лишь укрепил уверенность отечественного теннисиста в собственных силах и надломил испанца. Далее ему удалось закрепить свой успех – 4:1. Памятуя о второй партии, за Андрея всё же становилось немного тревожно, но у Надаля сил на изнурительную концовку просто не осталось. Единственное, что удалось Рафаэлю — взять ещё один гейм на своей подаче.

Таким образом, россиянин впервые в карьере обыграл третью ракетку мира, причём сделал это фактически на «территории» 11-кратного обладателя «Мастерс» в Монте-Карло — любимом им грунте. Мало того, Андрей стал лишь вторым отечественным теннисистом после Игоря Андреева, оказавшимся сильнее Надаля на данном покрытии.

При этом он превзошёл его по всем статистическим показателям: сделал семь брейков против четырёх и выиграл 50% очков на приёме против 44% у Надаля. Зато Рафаэль допустил сразу семь двойных ошибок, тогда как его оппонент — всего две. Тем не менее победитель отдал должное поверженному им теннисисту.

«Я даже не знаю, что сказать. Не могу представить, каково Рафе — знать, что ты лучший на грунте, постоянно играть с давлением. Я поражён, как он действует под таким прессом — поэтому он и легенда. Легко играть, когда тебе нечего терять, но в его положении, когда ты постоянно обязан побеждать, — это поразительно», — приводит слова россиянина «Чемпионат».

В полуфинале турнира Рублёв в субботу сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в полуфинале в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:4, 6:3.