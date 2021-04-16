Рублёв — о победе над Надалем: поражён, как он играет под таким давлением

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Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Рублёв — о победе над Надалем: поражён, как он играет под таким давлением
  • Reuters

«Я даже не знаю, что сказать. Не могу представить, каково Рафе — знать, что ты лучший на грунте, постоянно играть с давлением. Я поражён, как он играет под таким давлением, — поэтому он легенда. Легко играть, когда тебе нечего терять, но в его положении, когда ты постоянно обязан побеждать, — это поразительно», — приводит слова Рублёва TennisTV.

Он также прокомментировал тот факт, что ему удалось сделать семь брейков.

«Условия очень непростые. Довольно холодно. И если честно, корт немного под углом. Поэтому тяжело всё время подавать сильно, процент попадания первым мячом не очень высокий, иногда приходится снижать скорость, чтобы попадать. Поэтому в этих условиях и с этим углом на приёме можно создавать возможности. Наверное, это нормально», — добавил Рублёв.

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россияин сделал два эйса и семь брейков, ошибившись при подаче два раза.

Ранее сообщалось, что Рублёв стал вторым российским теннисистом, победившим Надаля на грунте.

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