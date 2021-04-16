Рублёв стал вторым российским теннисистом, победившим Надаля на грунте

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Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв стал вторым российским теннисистом, сумевшим победить испанца Рафаэля Надаля на грунтовом покрытии.
Рублёв стал вторым российским теннисистом, победившим Надаля на грунте
  • Reuters

Обыграв Надаля в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло, 23-летний Рублёв стал вторым российским игроком, которому удалось одолеть испанца на грунтовых кортах.

В прошлый раз представитель России обыгрывал Надаля на грунте в 2005 году: тогда Игорь Андреев взял верх над испанцем в финале турнира в Валенсии. После этого Надаль провёл рекордную серию беспроигрышных матчей на грунте, одержав 81 победу.

Ранее сообщалось, что Рублёв установил уникальное достижение, победив Надаля на турнире ATP в Монте-Карло.

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