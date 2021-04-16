Кафельников признался, что не ожидал от Рублёва такой игры в матче с Надалем

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Андрея Рублёва над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«До матча не ожидал от Андрея такой игры. У него сейчас феноменальная форма. Я действительно верю, что в ближайшие два года он способен победить в турнирах Большого шлема. По той игре, которую Рублёв показал, Медведев с ним и рядом не стоит. Андрей тактически обыграл Надаля. Для меня, для человека, который разбирается в теннисе, это говорит о многом», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Рублёв очень сильно прибавил в своей игре.

«Прибавил в физических кондициях, в подаче, в игре. Абсолютно феноменальная и закономерная победа», — добавил Кафельников.

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россиянин сделал два эйса и семь брейков, дважды совершив ошибку при подаче.

Ранее сообщалось, что Рублёв достиг уникального результата, победив Надаля на турнире ATP в Монте-Карло.