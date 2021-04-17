Продолжение победной серии: Рублёв обыграл Рууда и впервые вышел в финал «Мастерса» на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Каспером Руудом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Он впервые пробился в решающий матч на турнире этой серии и заодно гарантировал себе как минимум седьмое место в мировом рейтинге. Рублёв поборется за титул со Стефаносом Циципасом и в случае успеха станет шестой ракеткой мира.

Российский теннисист Андрей Рублёв продолжает покорять турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. После феноменальной победы над испанцем Рафаэлем Надалем он обыграл норвежца Каспера Рууда и пробился в финал соревнований. 23-летний спортсмен впервые поспорит за титул на турнире столь высокой категории. Также он поднимется на самую высокую для себя седьмую строчку в рейтинге ATP.

Полуфинал с участием Рублёва и Рууда вполне мог считаться более интригующим, чем предшествующая ему встреча Стефаноса Циципаса и Даниэля Эванса. Формально норвежец не имел права считаться фаворитом — в Монако он не обладал посевом из-за своего 27-го места в мировом рейтинге, а все предыдущие встречи между теннисистами оставались за россиянином, в том числе две — на грунтовом турнире в Гамбурге.

Но на деле Рублёва ожидал вполне достойный соперник, который мог бы и сам создать проблемы для короля грунта, если бы тот одержал победу накануне. Рууда пока сложно назвать опытным и титулованным теннисистом, хотя репутацию специалиста по земляным кортам он себе заработать сумел. Именно на грунте 22-летний норвежец выиграл больше всего матчей за карьеру — 51 против 21 на твёрдом покрытии. А все свои победы на «Мастерсах» сын бывшего теннисиста Кристиана Рууда одерживал только на медленных кортах. Если бы сезон в ATP-туре хотя бы наполовину состоял из грунтовых турниров, то болельщики определённо чаще бы слышали о достижениях уроженца Осло.

Отдавал ему должное и сам Надаль. Перед полуфиналом в Монте-Карло испанец отмечал именно Рууда, а не обыгравшего его Рублёва.

«Для них обоих матч будет непростой. Каспер — прекрасный игрок. Конкретно на этом покрытии он один из лучших теннисистов в мире. Завтра нас ждёт напряжённое противостояние», — делился ожиданиями Надаль.

Наконец, всю последнюю неделю Рууд только и делал, что обыгрывал более известных и титулованных теннисистов. Он преградил путь посеянным под разными номерами аргентинцу Диего Шварцманну, испанцу Пабло Карреньо Бусте и итальянцу Фабио Фоньини, защищавшему титул в Монте-Карло. И Рублёв, отдавший все силы в четвертьфинальном матче, тоже мог оказаться в этом списке.

Встреча началась с быстрого обмена геймами, после чего Рууд резко пошёл в атаку и на удивление легко заработал тройной брейк-пойнт. Рублёв не успел ничего исправить — в следующем же розыгрыше он не справился с приёмом. Отдавать инициативу сопернику было крайне опасно, но Рууд сам же от неё отказался. Несколько ошибок норвежца, переставшего попадать по линиям, помогли россиянину тут же сравнять счёт.

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Рублёв смог наладить подачу и практически перестать отдавать очки после первого ввода мяча. При этом он продолжал отлично чувствовать корт и целиться по самым недоступным для Рууда местам, откуда ему было сложно контратаковать. После обратного брейка россиянин выиграл ещё три гейма подряд и вскоре довёл первый сет до своей победы со счётом 6:3.

Вторая партия начиналась для Рублёва оптимистично. В первом же гейме он продолжил уверенно реализовывать брейк-пойнты и повёл 2:0. Рууд уже давно не мог развернуть игру в свою пользу, но тут россиянин стал слишком часто ошибаться на первой подаче — её процент даже опустился ниже 50. Норвежец стал активнее играть на приёме и чаще рисковать, что принесло свои плоды. Рууд выиграл два гейма подряд, взял свою подачу с двумя эйсами и тут же повёл с брейком — последнее очко Рублёв отдал сам, совершив двойную ошибку.

К счастью, Рууд так и не взял игру под свой контроль. Уже в следующем гейме он отдал слишком много очков в простых ситуациях, чем Рублёв сполна воспользовался. 27-й ракетке мира снова перестали даваться длинные удары под заднюю линию, которые его вынуждал совершать российский теннисист.

В 11-м гейме Рублёв наконец-то решил заканчивать матч. Он стал так уверенно и разнообразно играть на приёме, что выиграл четыре очка подряд, не позволив Рууду ответить хоть чем-то, кроме очередного посланного в коридор мяча. То же самое Рублёв повторил и на своей подаче, только уже заработав одно очко эйсом. Российский теннисист одержал победу и оформил свой первый выход в финал «Мастерса».

«Каспер — действительно удивительный игрок, особенно на грунте. С самого начала он предложил высокий темп игры и был очень силён. Я знал, что должен выйти на новый уровень, чтобы сражаться с ним. Если бы я этого не сделал, то точно проиграл бы. Он начал с брейка, и я почувствовал, что должен идти дальше, увеличить скорость и бить сильнее. Иначе никаких шансов. Я это сделал, стал играть лучше, и он стал промахиваться чаще. Думаю, в этом был залог успеха», — сказал Рублёв после матча.

Благодаря этой победе россиянин обойдёт в рейтинге ATP швейцарца Роджера Федерера и впервые станет седьмой ракеткой мира. При этом у него есть шанс ещё до понедельника сделать следующий шаг вперёд. Если Рублёв завоюет титул в Монте-Карло, то оставит позади себя и немца Александра Зверева. Также он уже сейчас возглавил чемпионскую гонку ATP, в которой до него лидировал первый номер мирового рейтинга Новак Джокович.

В финале Рублёв встретится с греком Стефаносом Циципасом. Обладатель четвёртой ракетки мира быстро выиграл свой субботний матч с Эвансом, отдав ему всего лишь три гейма. По личным встречам между Рублёвым и Циципасом пока равенство — каждый из них выиграл по три матча, в том числе по одному на грунте.