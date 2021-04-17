Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Надаля
- Reuters
«Рублёв в матче против Надаля играл агрессивно с первого и до последнего очка. Андрей не давал дышать испанцу, постоянно заставлял Рафу играть на растяжках. Рублёв везде имел преимущество, кроме розыгрыша после второй подачи. Самое главное, он играл мощно и на больших скоростях — Рафе было тяжело созидать на карте. В ключевых моментах матча Надаль был в защите, а Рублёв находился в лучшей позиционной ситуации — это и предопределило итоговый результат», — сказал Тарпищев «Чемпионату».
В полуфинале соперником Рублёва станет Каспер Рууд из Норвегии.
Ранее в сети появился видеообзор победы Рублёва над Надалем в Монте-Карло.