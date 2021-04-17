Тарпищев: будем надеяться, что Рублёв восстановится к финалу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над норвежцем Каспером Руудом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Вообще матч получился тяжёлым, потому что во втором сете у Андрея был приличный спад. Процент подачи был только 41%. Думаю, это вопрос недовосстановления. Но хорошо, что преодолел этот момент и довёл игру до победы. Реальная проблема только в розыгрыше своей второй подачи, а по остальным показателям Рублёв сильнее. Будем надеяться, что он восстановится и в финале сможет навязать Циципасу свой агрессивный стиль игры», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Рублёв в двух сетах обыграл Рууда со счётом 6:3, 7:5. За 1 час 20 минут матча россиянин выполнил два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

В финале Рублёв сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч состоится 18 апреля в 15:30 мск. В прошлом теннисисты встречались на корте восемь раз, в активе каждого из них — по четыре победы.

Ранее Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Надаля.