Рублёв обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Reuters

Встреча завершилась победой россиянина — 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час и 20 минут. В финале турнира Рублёв встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Ранее Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Надаля.