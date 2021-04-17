Рублёв обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Рублёв обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
  • Reuters

Встреча завершилась победой россиянина — 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час и 20 минут.

В финале турнира Рублёв встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Ранее Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Надаля.

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