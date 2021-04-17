Рублёв рассказал, что помогло ему обыграть Надаля

Россиянин Андрей Рублёв рассказал, что помогло ему одержать победу над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Вся ситуация для меня выглядела странно. Я имею в виду, это было просто нереально: я вёл в матче с Надалем 6:2, 3:1, при этом имея брейк-пойнты перед перерывом. Я считал это неправдой. Наверное, внутри я чувствовал, что что-то должно измениться. Так не могло продолжаться весь матч. Если бы это случилось, думаю, такой матч стал бы для Рафы худшим днём в его жизни», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Он отметил, что ему хорошо удаётся контролировать свои эмоции во время турнира в Монте-Карло.

«Считаю, это и есть ключ к успеху. Если бы после второго сета я бы что-то сказал или показал свои эмоции, думаю, третий сет наверняка закончился бы со счётом 6:2 в пользу Надаля. Поэтому я очень счастлив, что смог справиться с эмоциями», — добавил теннисист.

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россияин сделал два эйса и семь брейков, дважды сделав ошибки при подаче.

Ранее Надаль рассказал, что повлияло на исход его матча с Рублёвым.