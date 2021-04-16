Надаль рассказал, что повлияло на исход его матча с Рублёвым

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказал мнение о причинах своего поражения от россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Почему-то у меня были проблемы с подачей. Я не понимаю почему: на тренировках всё было замечательно. Но сегодня на подаче была просто катастрофа. Такая подача влияет на ход всего матча. Когда подаёшь неуверенно, начинаешь концентрироваться на этом и не думаешь о том, как играть дальше. Просто думаешь, что нужно сделать на подаче, чтобы попасть, и поэтому дальше возникают проблемы с построением розыгрыша», — приводит слова Надаля Metro.

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россиянин сделал два эйса и семь брейков, ошибившись при подаче два раза. На счету Надаля одна подача навылет и четыре брейк-пойнта при семи двойных ошибках.

Ранее Надаль заявил, что Рублёв был хорош и заслужил победу больше, чем он.