Надаль рассказал, что повлияло на исход его матча с Рублёвым

Короткая ссылка
Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказал мнение о причинах своего поражения от россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Надаль рассказал, что повлияло на исход его матча с Рублёвым
  • Reuters

«Почему-то у меня были проблемы с подачей. Я не понимаю почему: на тренировках всё было замечательно. Но сегодня на подаче была просто катастрофа. Такая подача влияет на ход всего матча. Когда подаёшь неуверенно, начинаешь концентрироваться на этом и не думаешь о том, как играть дальше. Просто думаешь, что нужно сделать на подаче, чтобы попасть, и поэтому дальше возникают проблемы с построением розыгрыша», — приводит слова Надаля Metro.

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россиянин сделал два эйса и семь брейков, ошибившись при подаче два раза. На счету Надаля одна подача навылет и четыре брейк-пойнта при семи двойных ошибках.

Ранее Надаль заявил, что Рублёв был хорош и заслужил победу больше, чем он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить