Надаль: Рублёв был хорош и заслужил победу больше, чем я

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Всё очень легко объяснить. Когда против такого классного соперника играешь плохо, обязательно проигрываешь. В общем, это легко анализируется. Всё просто: он был хорош и заслужил победу больше, чем я. Да, я сражался, это положительный момент», — приводит слова Надаля Metro.

Он отметил, что нельзя ожидать победы над таким теннисистом, как Рублёв, проигрывая свою подачу такое большое количество раз.

«Он играл хорошо. Очень здорово, правда. Как я и ожидал, он действовал агрессивно. Он молодец, я очень за него рад. Андрей отличный парень, желаю ему всего наилучшего», — добавил Надаль.

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россиянин сделал два эйса и семь брейков, ошибившись при подаче два раза.

Ранее сообщалось, что Рублёв стал вторым российским теннисистом, победившим Надаля на грунте.