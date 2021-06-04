В посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже

Пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов прокомментировал задержание российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».

«Посольству известно о задержании Сизиковой. Находимся в контакте с французскими властями и семьёй задержанной», — цитирует Макогонова РИА «Новости».

Он также отметил, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов россиянки.

Напомним, что в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» против румынских теннисисток Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынок.

Ранее сообщалось, что Сизикова задержана по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос».