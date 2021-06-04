В посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже

Короткая ссылка
Пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов прокомментировал задержание российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».
В посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже
  • РИА Новости

«Посольству известно о задержании Сизиковой. Находимся в контакте с французскими властями и семьёй задержанной», — цитирует Макогонова РИА «Новости».

Он также отметил, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов россиянки.

Напомним, что в 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос» против румынских теннисисток Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынок.

Ранее сообщалось, что Сизикова задержана по подозрению в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить