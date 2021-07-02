Футболист «Алании» оскорбил Касаткину за поражение на Уимблдоне

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Футболист владикавказской «Алании» Владимир Хубулов раскритиковал российскую теннисистку Дарью Касаткину за поражение от латвийки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдоне.
Футболист «Алании» оскорбил Касаткину за поражение на Уимблдоне
  • Reuters
  • © Andrew Couldridge

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала теннисистка на своей странице в Instagram, опубликовав скриншот сообщения футболиста.

Касаткина — обладательница четырёх титулов Женской теннисной ассоциации.

Хубулов в прошедшем сезоне провёл за «Аланию» 25 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Касаткина уступила Остапенко во втором круге Уимблдона.

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