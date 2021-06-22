Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне после отказа Звонарёвой

Россиянка Дарья Касаткина прошла соотечественницу Веру Звонарёву на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Касаткиной, а во второй партии при счёте 2:2 Звонарёва снялась с матча. Причём до этого она поскользнулась и неудачно упала.

Во втором круге Касаткина сыграет с Игой Свёнтек из Польши, которая одолела британку Хитер Уотсон.

Ранее Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира WTA в Истборне.