Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне после отказа Звонарёвой

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Россиянка Дарья Касаткина прошла соотечественницу Веру Звонарёву на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.
Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне после отказа Звонарёвой
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Касаткиной, а во второй партии при счёте 2:2 Звонарёва снялась с матча. Причём до этого она поскользнулась и неудачно упала.

Во втором круге Касаткина сыграет с Игой Свёнтек из Польши, которая одолела британку Хитер Уотсон. 

Ранее Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира WTA в Истборне.

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