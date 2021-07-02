Футболист Хубулов принёс извинения теннисистке Касаткиной за оскорбления в Instagram
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«Друзья, мои недавние сообщения в Instagram Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Я знаю, что моему поведению нет оправданий. Признаю свою вину и приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам, а также всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях. Я сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в профессиональной карьере!» — написал Хубулов в своём Instagram.
20-летний футболист написал теннисистке ряд оскорбительных личных сообщений, однако вскоре они стали достоянием общественности.
Первоначально Хубулов говорил, что эти сообщения были отправлены его братом, в распоряжение которого попал его телефон.
Ранее Тарпищев отреагировал на оскорбления футболиста «Алании» в адрес Касаткиной.