Футболист Хубулов принёс извинения теннисистке Касаткиной за оскорбления в Instagram

Футболист «Алании» Владимир Хубулов извинился перед теннисисткой Дарьей Касаткиной за оскорбительные сообщения, отправленные ей после поражения от Елены Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона (1:6, 6:3, 6:8).

«Друзья, мои недавние сообщения в Instagram Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Я знаю, что моему поведению нет оправданий. Признаю свою вину и приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам, а также всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях. Я сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в профессиональной карьере!» — написал Хубулов в своём Instagram.

20-летний футболист написал теннисистке ряд оскорбительных личных сообщений, однако вскоре они стали достоянием общественности.

Первоначально Хубулов говорил, что эти сообщения были отправлены его братом, в распоряжение которого попал его телефон.

Ранее Тарпищев отреагировал на оскорбления футболиста «Алании» в адрес Касаткиной.