Тарпищев отреагировал на оскорбления футболиста «Алании» в адрес Касаткиной
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«Это мерзкий поступок. Не стоит обращать внимание на таких людей. Они всегда находятся и оскорбляют спортсменов. Нужно быть выше драки. Пусть теперь «Алания» разбирается с ним», — цитирует Тарпищева Sport24.
Напомним, что Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.
Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала скриншот сообщения футболиста и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».
Ранее «Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес Касаткиной.