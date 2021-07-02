Тарпищев отреагировал на оскорбления футболиста «Алании» в адрес Касаткиной

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал оскорбления в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны футболиста владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.

«Это мерзкий поступок. Не стоит обращать внимание на таких людей. Они всегда находятся и оскорбляют спортсменов. Нужно быть выше драки. Пусть теперь «Алания» разбирается с ним», — цитирует Тарпищева Sport24.

Напомним, что Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.

Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала скриншот сообщения футболиста и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Ранее «Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес Касаткиной.