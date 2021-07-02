«Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес Касаткиной

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Пресс-служба владикавказской «Алании» отреагировала на оскорбления в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны футболиста команды Владимира Хубулова.
«Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес Касаткиной
  • © Пресс-служба "Алании"

«Алания» всегда выступала за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении на официальной странице «Алании» в Instagram.

Напомним, что Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за проигрыш латвийской теннисистке Елене Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.

Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала скриншот сообщения футболиста и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Ранее сообщалось, что Хубулов удалил страницу в Instagram после оскорбления Касаткиной.

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