«Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес Касаткиной

Пресс-служба владикавказской «Алании» отреагировала на оскорбления в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны футболиста команды Владимира Хубулова.

«Алания» всегда выступала за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении на официальной странице «Алании» в Instagram.

Напомним, что Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за проигрыш латвийской теннисистке Елене Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.

Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала скриншот сообщения футболиста и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Ранее сообщалось, что Хубулов удалил страницу в Instagram после оскорбления Касаткиной.