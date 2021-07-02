Футболист «Алании» удалил страницу в Instagram после оскорбления Касаткиной
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Напомним, что Хубулов раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдоне.
Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала скриншот сообщения футболиста и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».
Ранее сообщалось, что футболист «Алании» оскорбил Касаткину из-за поражения на Уимблдоне.