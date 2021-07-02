Футболист «Алании» удалил страницу в Instagram после оскорбления Касаткиной

Короткая ссылка
Футболист владикавказской «Алании» Владимир Хубулов удалил свою страницу в Instagram после оскорбления в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной.
Футболист «Алании» удалил страницу в Instagram после оскорбления Касаткиной
  • © Пресс-служба "Алании"

Напомним, что Хубулов раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдоне.

Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала скриншот сообщения футболиста и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Ранее сообщалось, что футболист «Алании» оскорбил Касаткину из-за поражения на Уимблдоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить