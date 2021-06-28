Погоня Джоковича за 20-м титулом и борьба Медведева за звание первой ракетки: главные интриги Уимблдона

28 июня в Лондоне стартует Уимблдон — третий в этом сезоне турнир Большого шлема. Новак Джокович постарается завоевать 20-й титул на мейджорах, что позволит ему сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Помешать ему может Даниил Медведев, который выиграл травяной турнир на Майорке и сохраняет шансы стать первой ракеткой мира. В женской сетке не сыграют Наоми Осака и действующая чемпионка Симона Халеп, что увеличит шансы Серены Уильямс на завоевание 24-го трофея за карьеру.

Уимблдон возвращается

Уимблдон стал единственным турниром Большого шлема, который не состоялся в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Лондоне не стали менять сроки соревнований, как это сделали в Париже и Нью-Йорке, а решили просто отменить их. Другого выхода у организаторов не было — проводить матчи на травяных кортах можно только в середине лета. В 2021 году турнир, как и подобает по традиции, начнётся в последний понедельник июня и завершится через две недели.

Хотя Уимблдон и вернулся в теннисный календарь, пандемия всё ещё накладывает определённый отпечаток на его проведение. На трибуны Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут допущены 50% зрителей, но организаторы всё же надеются на финалах полностью заполнить Центральный корт, вмещающий 15 тыс. болельщиков.

Из-за того что в прошлом году не состоялось множество турниров на травяных кортах, в этот раз на Уимблдоне не будет применяться специальная система посева, которая отличала его от других мейджоров. Мужчины и женщины получили посев в соответствии со своими местами в мировом рейтинге. В число привилегированных игроков вошли сразу восемь российских теннисистов: Даниил Медведев (№2), Андрей Рублёв (№5), Аслан Карацев (№20), Карен Хачанов (№25), Анастасия Павлюченкова (№16), Вероника Кудерметова (№29), Дарья Касаткина (№31) и Екатерина Александрова (№32). В женском одиночном разряде посев у четырёх россиянок будет впервые с Australian Open — 2018.

Отличие нынешнего турнира от предыдущих в том, что на нём впервые будет применяться правило 25 секунд. Теперь теннисисты должны уложиться в это время при выполнении подачи. Данную меру, призванную ускорить проведение матчей, уже ввели на других турнирах Большого шлема. А в будущем году организаторы хотят сделать расписание соревнований более гибким и отменить выходной в воскресенье первой недели, который долгое время был одной из главных традиций. В этом году теннисисты в последний раз получат день отдыха в середине турнира.

Джокович в погоне за 20-м титулом

После триумфа на «Ролан Гаррос» Новак Джокович очутился в шаге от того, чтобы сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах Большого шлема. Эти два теннисиста выиграли 20 титулов, серб — пока только 19.

Шансы на то, чтобы ликвидировать отставание прямо сейчас, у первой ракетки очень высоки. Уимблдон является для него вторым самым успешным турниром после Australian Open и уже принёс пять побед. Джокович в этом году пока не проиграл ни одного матча на мейджорах и стремится выиграть календарный Большой шлем. В Открытую эру он покорялся только Роду Лейверу в 1969 году.

Ни Федерер, ни Надаль не должны помешать сербскому теннисисту. 39-летний швейцарец ещё не набрал такую форму, которая бы позволяла ему впервые за три года выиграть титул на самом престижном турнире. После снятия с четвёртого круга «Ролан Гаррос» Федерер выступал только на травяном турнире в Халле, где проиграл во втором матче канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Надаль и вовсе отказался приезжать в Уимблдон, сославшись на усталость после грунтового сезона.

Шанс для Медведева и Рублёва

Угроза Джоковичу наверняка будет исходить от более молодого поколения теннисистов, среди которых будет и россиянин Даниил Медведев. Прямо перед Уимблдоном он выиграл турнир на Майорке и завоевал свой первый титул на траве. Обладатель второй ракетки мира обыграл в Испании и норвежца Каспера Рууда, и хозяина кортов Пабло Карреньо-Бусту, и американца Сэма Куэрри.

Пускай этот турнир относится к низшей категории ATP-тура, для короткого травяного сезона этого уже может быть достаточным, чтобы почувствовать уверенность перед приездом на Уимблдон. Мотивацией для удачного выступления Медведева должна стать также борьба за лидерство в мировом рейтинге. Чтобы обогнать Джоковича, россиянин должен или завоевать титул, или дойти до финала, если серб при этом не доберётся до решающего матча. Но сначала Медведеву нужно взять реванш у немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге Уимблдона — недавно он выбил россиянина на старте турнира в Халле.

Неплохо в июне себя проявил и обладатель пятого номера посева на Уимблдоне Андрей Рублёв. Тогда в Германии он дошёл до финала, уступив лишь французу Юго Умберу. Рублёв за одну неделю выиграл столько же матчей на траве, сколько за всю профессиональную карьеру, и сделал это на более турнире более высокой категории ATP-500. Рублёв начнёт выступление в Лондоне со встречи с аргентинцем Федерико Дельбонисом, а первым серьёзным соперником может стать его соотечественник Диего Шварцман, но не раньше четвёртого круга.

Кроме россиян главными конкурентами Джоковича могут считаться Маттео Берреттини и Роберто Баутиста Агут. Итальянец одержал победу на Queen’s Club Championships в Лондоне, который можно назвать основной репетицией перед Уимблдоном. Испанец же два года назад сенсационно дошёл до полуфинала главного травяного турнира. Из тех, кто в этом году оказался в первой восьмёрке посева, только он вместе с Джоковичем и Федерером играл хотя бы в четвертьфинале. Этим не могут похвастаться даже грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев, которые в нынешнем травяном сезоне пока никак себя не проявили.

Женщины без фавориток

Женский турнир можно назвать гораздо более непредсказуемым, чем мужской. Связано это прежде всего с тем, что сразу несколько высококлассных спортсменок не выступят или могут сняться с Уимблдона. В Великобритании точно не будет Наоми Осаки и Симоны Халеп. Японская теннисистка, снявшаяся с «Ролан Гаррос» из-за давления прессы, решила отдохнуть и провести время с семьёй перед домашней Олимпиадой в Токио. Действующей же чемпионке Уимблдона из Румынии помешала травма икры.

Под вопросом остаётся участие и первой ракетки мира Эшли Барти. Австралийская теннисистка пока входит в число участниц, но её по-прежнему может беспокоить травма бедра, которая не позволила нормально выступить в Париже. Если ей всё-таки придётся сняться, то турнир лишится сразу трёх лучших теннисисток мира.

Это в свою очередь откроет дорогу белоруске Арине Сабаленко к первому месту рейтинга WTA. В случае отказа Барти ей понадобится выиграть титул, и тогда у женского тенниса появится новый лидер. Сабаленко можно назвать вполне подготовленной к травяному сезону — вместе с Викторией Азаренко она выиграла турнир в Берлине, а затем самостоятельно дошла до четвертьфинала в Истборне.

Надежды на россиянок

Российские теннисистки провели очень хорошую подготовку к Уимблдону. По крайней мере, если сравнивать с прошлыми годами. Главную сенсацию последних трёх недель преподнесла Людмила Самсонова. Она выиграла турнир в Берлине, стартовав на нём с квалификации. 22-летняя теннисистка обыграла таких известных соперниц, как Азаренко, Белинда Бенчич, Мэдисон Кис и соотечественница Вероника Кудерметова.

За одну неделю Самсонова обыграла больше соперниц из топ-50 рейтинга, чем за всю карьеру и заслужила уайлд-кард в основную сетку Уимблдона. В Лондоне она попробует вновь удивить поклонников тенниса. Первым испытанием бывшей итальянской теннисистки станет эстонка Кайя Канепи, посеянная под 24-м номером.

Немного не хватило до титула другой россиянке Дарье Касаткиной. Она дошла до финала турнира в Бирмингеме, но уступила в нём туниске Унс Джабир, которая стала первой обладательницей титула среди представительниц арабских стран. Касаткина так не играла на траве даже в 2018 году, когда дошла до четвертьфинала, и сейчас выступит в Лондоне с 31-м номером посева. Уже во втором круге её может ждать встреча с латвийкой Алёной Остапенко, которая на пути к титулу в Истборне уже обыгрывала Касаткину перед стартом Уимблдона.

Остапенко тогда в первом же круге обыграла другую сильную российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. После финала «Ролан Гаррос» это было её первое и последнее появление на корте. Траву сложно отнести к её любимым покрытиям — ни в одном сезоне Павлюченкова не выиграла больше четырёх матчей. Но однажды такая серия у уроженки Самары произошла прямо на Уимблдоне, что позволило ей пройти в четвертьфинал. Если она будет продолжать показывать тот же теннис, что в Париже, то от неё стоит ждать хотя бы выхода во вторую неделю.

Слово ветеранам

Британские болельщики будут с нетерпением ждать возвращения Энди Маррея. Двукратный победитель Уимблдона уже несколько лет находится на грани завершения карьеры из-за травм, но пока ещё продолжает выходить на корт. Правда, в этом сезоне он сумел одержать всего две победы при трёх поражениях и всё ещё находится за пределами первой сотни рейтинга.

34-летнему Маррею пришлось пропустить все предыдущие турниры Большого шлема, но организаторы домашних соревнований дали ему уайлд-кард, так что он сможет выступить на Уимблдоне впервые с 2017 года. Его первым соперником станет посеянный под 24-м номером грузин Николоз Басилашвили.

Ни один мейджор не обходится без разговоров об участии ещё одного ветерана тенниса — Серены Уильямс. У неё нет проблем с игровой практикой и позициями в рейтинге, но воплотить давнюю мечту своих фанатов и завоевать 24-й титул на мейджорах ей никак не удаётся.

После поражения в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Уильямс не играла на траве, но ей обычно это и не нужно, чтобы сходу успешно выступать на Уимблдоне. После рождения дочери американка обязательно доходила до финала, проигрывая в нём то Анжелике Кербер, то Симоне Халеп. Пожалуй, именно в Лондоне Уильямс будет проще всего сравняться с Маргарет Корт в количестве выигранных трофеев, тем более что её сетка не предполагает встреч с более рейтинговыми соперницами вплоть до полуфинала.