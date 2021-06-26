Медведев заявил, что очень доволен своим выступлением на турнире ATP на Майорке

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.

«Теннис — это зачастую игра на нервах. Это финал, и я очень доволен своим выступлением. Это точно был мой лучший матч на турнире. Приятно победить, потому что я приехал сюда, чтобы выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Это всегда приятное ощущение, и оно придаёт уверенности. Говорим мы об Уимблдоне или нет, но титул есть титул. Я очень доволен своим уровнем, и сегодня я сыграл свой лучший матч на турнире. Настрой исключительно позитивный», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Он отметил, что ему всегда нравилось играть на травяном покрытии.

«Четыре года назад я бы сказал, что это моё любимое покрытие. Но после моих результатов на харде он стал единственным вариантом ответа, и мне по-прежнему больше нравится играть на нём», — добавил россиянин.

В финале турнира на Майорке Медведев одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Для россиянина это первый титул на травяном турнире.

Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников оценил перспективы Медведева на Уимблдоне после победы на Майорке.