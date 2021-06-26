Кафельников оценил перспективы Медведева на Уимблдоне после победы на Майорке

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о перспективах Даниила Медведева на Уимблдоне после его победы на травяном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.
Кафельников оценил перспективы Медведева на Уимблдоне после победы на Майорке
  • Reuters

«Победа на этом турнире поможет психологически Медведеву на предстоящем «шлеме». В эйфорию ни нам, ни Дане впадать не нужно», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на Уимблдоне таких лёгких соперников, как на турнире на Майорке, будет мало.

«Молодец, что выиграл свой первый турнир на траве, но на Уимблдоне будет совершенно другая история, там матчи состоят из пяти сетов, произойти может всё что угодно. В первом круге у Дани будет очень серьёзный соперник. Штруфф уже обыграл Медведева две недели назад в двух сетах, поэтому радужных перспектив перед Уимблдоном строить не нужно», — добавил Кафельников.

Уимблдон-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьим россиянином, выигравшим титул на травяном турнире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить