Кафельников оценил перспективы Медведева на Уимблдоне после победы на Майорке

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о перспективах Даниила Медведева на Уимблдоне после его победы на травяном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Майорке.

«Победа на этом турнире поможет психологически Медведеву на предстоящем «шлеме». В эйфорию ни нам, ни Дане впадать не нужно», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на Уимблдоне таких лёгких соперников, как на турнире на Майорке, будет мало.

«Молодец, что выиграл свой первый турнир на траве, но на Уимблдоне будет совершенно другая история, там матчи состоят из пяти сетов, произойти может всё что угодно. В первом круге у Дани будет очень серьёзный соперник. Штруфф уже обыграл Медведева две недели назад в двух сетах, поэтому радужных перспектив перед Уимблдоном строить не нужно», — добавил Кафельников.

Уимблдон-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьим россиянином, выигравшим титул на травяном турнире.