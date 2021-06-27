Павлюченкова — седьмая в чемпионской гонке WTA

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова занимает седьмое место в рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова — седьмая в чемпионской гонке WTA
  • Reuters

Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти.

Изменений в первой десятке не произошло.

2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.

3. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2758.

4. Наоми Осака (Япония) — 2536.

5. Ига Швентек (Польша) — 2440.

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195.

8. Мария Саккари (Греция) — 1886.

9. Дженнифер Брэди (США) — 1808.

10. Кори Гауфф (США) — 1765.

Напомним, что первые восемь теннисисток смогут выступить на итоговом турнире года WTA.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в договорном матче Сизикова заболела коронавирусом и пропустит Уимблдон. 

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