Павлюченкова — седьмая в чемпионской гонке WTA
- Reuters
Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти.
Изменений в первой десятке не произошло.
2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.
3. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2758.
4. Наоми Осака (Япония) — 2536.
5. Ига Швентек (Польша) — 2440.
6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195.
8. Мария Саккари (Греция) — 1886.
9. Дженнифер Брэди (США) — 1808.
10. Кори Гауфф (США) — 1765.
Напомним, что первые восемь теннисисток смогут выступить на итоговом турнире года WTA.
Ранее сообщалось, что подозреваемая в договорном матче Сизикова заболела коронавирусом и пропустит Уимблдон.