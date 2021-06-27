Подозреваемая в договорном матче Сизикова заболела коронавирусом и пропустит Уимблдон

Российская теннисистка Яна Сизикова сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию и не выступит на Уимблдонском турнире.

«К сожалению, я не смогу выступить на Уимблдоне. Перед вылетом я сдала положительный тест. Надеюсь, скоро поправлюсь», — написала теннисистка на своей странице в Instagram.

Напомним, что 4 июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос». На следующий день после задержания она была выпущена из-под стражи. По словам её адвоката, россиянка отрицает все обвинения и намерена подать жалобу на клевету. Следствие продолжается.

Уимблдон пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Ранее адвокат Сизиковой рассказал о самочувствии теннисистки после задержания в Париже.