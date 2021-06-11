Адвокат Сизиковой рассказал о самочувствии теннисистки после задержания в Париже

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Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело ответил на вопрос о том, как себя чувствует его клиентка после задержания в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос».
Адвокат Сизиковой рассказал о самочувствии теннисистки после задержания в Париже
  • © Страница теннисистки Яны Сизиковой
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«Ужасно, она жертва, её имя очернили. Вы не можете быть одновременно и жертвой, и подозреваемой. Её обвиняют в том, что она не делала. Она публичная личность, и все о ней говорят. Расследование идёт год, сначала всё держалось в секрете, теперь нет. Если вы играете в большой теннис, все следят за вашими ошибками», — сказал Бело RT.

Ранее адвокат Сизиковой рассказал о подробностях задержания теннисистки в Париже.

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