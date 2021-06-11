Адвокат Сизиковой рассказал о подробностях задержания теннисистки в Париже

Короткая ссылка
Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело прокомментировал задержание своей клиентки в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».
Адвокат Сизиковой рассказал о подробностях задержания теннисистки в Париже
  • © Instagram Яны Сизиковой

«Её застали дома, попросить ответить на вопросы. Она отвечала по своей воле, никто её не принуждал. Но это добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Спустя 11 часов начался допрос. Ей показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили её телефон, ничего не нашли, её не в чем подозревать», — сказал Бело RT.

Также адвокат рассказал о слухах, который распространил итальянский журналист.

«В прошлом году один итальянский журналист опубликовал в своём аккаунте в Twitter заявление о том, что игра Яны была договорной. Не могу сказать, что это очень известный журналист. Скажем, это человек, который регулярного наблюдает договорные матчи, это его «компетенция», что-то вроде хобби если можно так выразиться. И вот он делает подобное заявление», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что сторона Сизиковой подаст жалобу против распространения показаний, способствовавших аресту тенниситки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить