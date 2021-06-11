Адвокат Сизиковой рассказал о подробностях задержания теннисистки в Париже

Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело прокомментировал задержание своей клиентки в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».

«Её застали дома, попросить ответить на вопросы. Она отвечала по своей воле, никто её не принуждал. Но это добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Спустя 11 часов начался допрос. Ей показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили её телефон, ничего не нашли, её не в чем подозревать», — сказал Бело RT.

Также адвокат рассказал о слухах, который распространил итальянский журналист.

«В прошлом году один итальянский журналист опубликовал в своём аккаунте в Twitter заявление о том, что игра Яны была договорной. Не могу сказать, что это очень известный журналист. Скажем, это человек, который регулярного наблюдает договорные матчи, это его «компетенция», что-то вроде хобби если можно так выразиться. И вот он делает подобное заявление», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что сторона Сизиковой подаст жалобу против распространения показаний, способствовавших аресту тенниситки.