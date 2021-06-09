Сторона Сизиковой подаст жалобу против распространения показаний, способствовавших аресту тенниситки

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Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело прокомментировал задержание своей клиентки в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».
Сторона Сизиковой подаст жалобу против распространения показаний, способствовавших аресту тенниситки
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«Да, действительно, на данный момент мы решили подать жалобу или заявление прокурору Нантера против распространения клеветнических показаний и диффамации, которые поспособствовали аресту Яны Сизиковой. Это заявление не против конкретного лица, а против Х персоны, что позволит органам полиции и прокурору самим найти виновных», — сказал Бело RT.

Ранее адвокат Сизиковой рассказал, какой срок может получить российская теннисистка.

 

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