Сторона Сизиковой подаст жалобу против распространения показаний, способствовавших аресту тенниситки

Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело прокомментировал задержание своей клиентки в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».

«Да, действительно, на данный момент мы решили подать жалобу или заявление прокурору Нантера против распространения клеветнических показаний и диффамации, которые поспособствовали аресту Яны Сизиковой. Это заявление не против конкретного лица, а против Х персоны, что позволит органам полиции и прокурору самим найти виновных», — сказал Бело RT.

Ранее адвокат Сизиковой рассказал, какой срок может получить российская теннисистка.