Адвокат Сизиковой рассказал, какой срок может получить российская теннисистка

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Российской теннисистке Яне Сизиковой может грозить до десяти лет тюремного заключения во Франции, если обвинению удастся доказать её причастность к договорным матчам.
Адвокат Сизиковой рассказал, какой срок может получить российская теннисистка
  • © Страница Яны Сизиковой в Instagram

«Поскольку это статья об организованном мошенничестве, то здесь может идти речь о десяти годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна», — цитирует слова адвоката Сизиковой Фредерика Бело РИА Новости.

Сизикову задержали вечером 3 июня по подозрению в умышленном проигрыше в парном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Во французской прокуратуре сообщили, что спортсменка подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Пока ведётся только предварительное следствие. Официальных обвинений Сизиковой не предъявлено.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в договорных матчах теннисистку Сизикову выпустили из полиции.

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