Подозреваемую в договорных матчах теннисистку Сизикову выпустили из полиции

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Российскую теннисистку Яну Сизикову выпустили из отделения полиции в Париже, где она провела около суток.
Подозреваемую в договорных матчах теннисистку Сизикову выпустили из полиции
  • © Фото из Instagram спортсменки

«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие по её делу продолжается», — цитирует слова представителя прокуратуры Парижа РИА Новости

Сизикова была задержана вечером 3 июня, когда выходила с сеанса массажа после поражения в матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Сизикова в дуэте с Екатериной Александровой проиграла дуэту Сторм Сандерс и Айла Томлянович 1:6, 1:6 в стартовом матче. 

Россиянка подозревается в участии в договорном матче парного разряда «Ролан Гаррос» в 2020 году. Прокуратура проверяла её матч в дуэте с Мэдисон Бренгл. Пара проиграла Патриции Марии Циг и Кристине-Андреа Миту. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция концентрируется на пятом гейме второго сета. В нём россиянка допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных величин.

Ранее адвокат Сизиковой заявил, что теннисистка подаст иск за клевету.

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